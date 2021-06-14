G7 пообещала Минску санкции за ситуацию с Романом Протасевичем

Страны G7 "глубоко обеспокоены" продолжающимися нарушениями белорусскими властями прав человека, фундаментальных свобод и международного права.

В качестве примера они приводят инцидент с принудительной посадкой самолета Ryanair, выполнявшего рейс FR4978 из Афин в Вильнюс, арест независимого журналиста Романа Протасевича и его спутницы Софьи Сапеги.

Об этом говорится в совместном коммюнике, принятом в воскресенье, 13 июня, по итогам саммита в британском Карбис-Бэй.

"Мы будем вести совместную работу для привлечения виновных к ответственности, в том числе путем введения санкций, продолжать поддерживать гражданское общество, независимые СМИ и права человека в Беларуси", - подчеркивается в заявлении "большой семерки".

G7 призвала режим Александра Лукашенко "изменить курс" и выполнить все рекомендации независимой экспертной миссии в рамках Московского механизма Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).

"Большая семерка" также настаивает на том, чтобы власти Беларуси "вступили в конструктивный диалог со всеми слоями общества" и "провели новые свободные и справедливые выборы", подчеркивается в заявлении, передает DW.

Московский механизм предоставляет государствам-участникам возможность направить в страну группу экспертов, чтобы те оказали помощь в решении конкретной проблемы, связанной с соблюдением прав человека. Процедура уже применялась в отношении Беларуси в 2011 году. До этого ОБСЕ запускала механизм в 2018 году - в отношении России. Тогда ставилась цель расследовать нарушения прав человека в Чечне. В сентябре 2020 года 17 государств-участников ОБСЕ инициировали отправку экспертов в Минск для мониторинга ситуации с усилением давления властей в свете массовых протестов после выборов президента.

Ранее Светлана Тихановская в интервью германской газете Süddeutsche Zeitung выразила уверенность, что странам Запада необходимо расширить санкционный список по Беларуси. "В перечень следует добавить судей, прокуроров, милиционеров, бизнесменов, людей из номенклатуры", - подчеркивала она.