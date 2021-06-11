Тихановская призывает G7 расширить санкции против режима Лукашенко

Светлана Тихановская призвала страны G7 усилить санкции в отношении режима Лукашенко, утверждая, что недостаточные санкции Запада позволили Лукашенко почувствовать свою безнаказанность.

"Странам "большой семерки" нельзя закрывать глаза на то, что происходит сейчас в Беларуси, они должны послать четкий сигнал. Наша независимость не продается", - заявила Тихановская в интервью немецкой газете Süddeutsche Zeitung, передает DW.

По ее мнению, в настоящее время существует опасность, что Лукашенко "по кусочкам" продаст Беларусь России, и, чтобы предотвратить это, странам Запада следует расширить санкционный список.

"В список следует добавить судей, прокуроров, милиционеров, бизнесменов, людей из номенклатуры", - подчеркнула Тихановская.

Кроме того, санкции должны коснуться журналистов, работающих на пропагандистском телевидении и унижающих людей перед камерами, добавила она, ссылаясь на "интервью" с оппозиционным журналистом Романом Протасевичем, задержанным 23 мая после принудительной посадки лайнера ирландской авиакомпании Ryanair в Минске.

По словам Тихановской, самыми эффективными могут оказаться санкции, затрагивающие те сектора экономики, которые финансируют Лукашенко. "Режим имеет абсолютную монополию на сталь, древесину и продукты нефтепереработки", - пояснила она.

Отвечая на вопрос о том, не боится ли она, что санкции ударят и по населению страны, Тихановская заявила: "Ведь санкций требую не я, а народ в Беларуси. Об этом говорят опросы. Люди страдают уже сейчас, страдают от режима. В санкциях виноваты не люди, и не Евросоюз. Режим может в любой момент прекратить санкции. Ему нужно для этого остановить насилие, выпустить политзаключенных и назначить новые выборы".