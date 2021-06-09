Израиль нанес ракетные удары по целям в Сирии

Авиация Израиля в ночь на среду, 9 августа, нанесла ракетные удары по целям в Сирии, сообщило сирийское информационное агентство САНА.

Бомбардировке подверглись объекты в центральной и в южной частях страны, масштабы причиненного ущерба не уточняются. В свою очередь агентство AFP сообщило, что в результате ударов погибли восемь "сирийских боевиков".

Израиль никак не прокомментировал случившееся. Израильская армия принципиально не комментирует подобные сообщения, передает DW.

ВВС Израиля часто обстреливает территорию Сирии. Удары наносятся в основном по объектам проиранских вооруженных формирований. Израиль стремится ограничить влияние Ирана в Сирии, который имеет союзнические отношения с Дамаском. Тегеран считает Израиль заклятым врагом.