Израиль сообщил о массированном ударе по Сирии

Израиль в ночь на среду, 20 ноября, нанес массированный ракетный удар по позициям батальона "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции и сирийским вооруженным силам на территории Сирии.

Об этом сообщила пресс-служба вооруженных сил Израиля, передает DW.

"Мы только что нанесли масштабные удары по иранской группировке "Аль-Кудс" и сирийским вооруженным силам в Сирии в ответ на запуск ракет, выпущенных по Израилю иранскими силами в Сирии вчера вечером", - говорится в заявлении.

Во время этого удара был уничтожен ряд сирийских зенитных батарей - согласно заявлению израильской армии, те, вопреки предупреждению, открыли огонь во время израильской атаки.

"Мы считаем сирийский режим ответственным за все действия, которые происходят на сирийской территории, и предупреждаем их о последствиях, если они будут разрешать дальнейшие атаки против Израиля", - говорится в сообщении израильской армии.

Израиль регулярно наносит удары по иранским целям в Сирии. Среди целей последних месяцев - военный аэродром в провинции Хомс, военные склады и базы, а также иранские дроны.

В свою очередь сирийское агентство SANA сообщило, что средства противовоздушной обороны Сирии уничтожили несколько ракет над южными пригородами Дамаска столицы.