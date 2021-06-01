Политзаключенный Латыпов по время суда в Минске пытался перерезать себе горло

Житель Площади Перемен в Минске, политзаключенный Степан Латыпов во время проходящего в Минске суда попытался перерезать себе горло.

Он встал на скамейку в клетке, чтобы не дотянулись конвоиры, и воткнул себе в горло ручку.

«ГУБОПиК пообещал, что если я не признаю вину - возбудят уголовные дела против моих родных и соседей», - заявил Латыпов перед этим.

Латыпов был задержан 15 сентября на ПП, когда защищал мурал с диджеями. Дверь в его квартире была взломана, при обыске были изъяты флешки, мобильный телефон, оргтехника.

Первоначально заявлялось, что он планировал отправление силовиков.

Степан Латыпов, процесс по делу которого начался 1 июня в суде Советского района Минска, не признал вину.

Латыпова обвиняют по ч. 1, 2 ст. 342 (организация групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок и сопряженных с явным неповиновением законным требованиям представителей власти, повлекших нарушение работы транспорта и организаций, и активное участие в таких действиях); ч. 2 ст. 363 (сопротивление сотрудникам органов внутренних дел при выполнении ими обязанностей по охране общественного порядка); ч. 4 ст. 209 (мошенничество, совершенное в особо крупном размере).

У доставленного в суд обвиняемого гематома под правым глазом, перевязана левая рука выше кисти, передает БелаПАН.

Латыпов был директором и бухгалтером предприятия «Беларбо», которое занимается уничтожением нежелательных растений.

По версии обвинения, с апреля 2019 по сентябрь 2020 года Латыпов «под видом осуществления законной деятельности, путем обмана и введения в заблуждение завладел денежными средствами не менее 16 юридических лиц на общую сумму более 123 тысяч рублей».