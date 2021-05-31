Последнее обновление: 31.05.2021 19:08

Россия разместит на западе 20 новых воинских частей и соединений

Категории: Россия НАТО

На западе России до конца 2021 года будут сформированы около 20 новых воинских частей и соединений, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу на коллегии ведомства в понедельник, 31 мая.

"Действия наших западных коллег разрушают систему безопасности в мире и вынуждают нас принять меры адекватного противодействия. Мы постоянно совершенствуем боевой состав войск", - пояснил Шойгу.

По его словам, на западной границе РФ продолжает расти военная угроза, так как США и другие страны НАТО якобы наращивают интенсивность полетов их стратегической авиации, присутствие боевых кораблей с крылатыми ракетами, проводят все больше военных учений, передает DW. Новые подразделения получат современное вооружение и технику, всего Западный военный округ получит в этом году около 2000 единиц оружия, заявил Шойгу.

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