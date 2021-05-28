Адвоката пустили в СИЗО КГБ к россиянке Сапеге

Белорусские власти позволили адвокату Александру Филановичу встретиться со совей подзащитной Софией Сапегой в СИЗО КГБ

"Защита сегодня посетила Софью в месте ее содержания. Она выглядит бодрой и здоровой. С ее слов никакое физическое насилие к ней с момента задержания до настоящего времени не применялось", - сообщил адвокат Александр Филанович, которого цитирует Sputnik.

Он также сообщил, что подана жалоба на постановление суда на отказ в удовлетворении жалобы на задержание.

Глава Совета при президенте РФ по правам человека Валерий Фадеев назвал неопределенной ситуацию с задержанием Софии Сапеги.

"Вызывает вопросы, почему с адвоката взяли подписку о неразглашении, какие такие тайны есть у Софии Сапеги? Мы за всем этим должны следить, чтобы это разбирательство было предельно открытым", - заявил Фадеев.