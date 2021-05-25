Следственный комитет Беларуси пока не знает причину смерти Витольда Ашурка

Следственный комитет Беларуси признал, что причина смерти 50-летнего члена партии БНФ Витольда Ашурка пока не установлена, проводится комплексная судебная медицинская экспертиза.

«По данным следствия, 21 мая дежурным контролером исправительной колонии №17 обнаружен в бессознательном состоянии 50-летний осужденный Витольд Ашурок. Для оказания квалифицированной помощи мужчине были вызваны работники медицинской части учреждения и скорой медицинской помощи. Несмотря на проведенные медиками реанимационные мероприятия, спасти мужчину не удалось», - говорится в сообщении СК РБ.

На место происшествия выбывала следственно-оперативная группа. С привлечением экспертов зафиксирована обстановка в камере, где содержался погибший. В рамках материала проверки следователи продолжают опрашивать сотрудников исправительного учреждения. Установлено, что за месяц нахождения в исправительном учреждении осужденный допустил двенадцать нарушений установленного порядка отбывания наказания, за что был переведен в помещение камерного типа.

«В ходе проведенного предварительного осмотра видеозаписей с камеры наблюдения и опроса должностных лиц исправительного учреждения, установлено, что накануне осуждённый в ходе падения получил телесные повреждения в области лица. В связи с ухудшением самочувствия были приняты меры по оказанию медицинской помощи. Со слов сотрудников колонии осуждённый, разбив голову, жалоб на состояние здоровья не высказывал, отказался от помощи и госпитализации», - отмечается в сообщении.

«При вскрытии признаков криминального характера смерти осуждённого не выявлено. Для установления точной причины смерти мужчины сотрудниками ГКСЭ проводится комплексная судебная медицинская экспертиза», - подчеркивается в сообщении.

СК также опубликовал компиляцию записей видеокамеры, подтверждающей текст данного пресс-релиза.