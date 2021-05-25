Дело в отношении Николая Дедка передано в суд

Следственное управление УСК по городу Минску завершило расследование уголовного дела, возбужденного в отношении анархиста Николая Дедка.

«Расследование уголовного дела завершено. Материалы переданы прокурору для направления в суд», - говорится в сообщение Следственного комитета РБ.

По завершении расследования Николаю Дедку предъявлено обвинение по:

ч. 1 ст. 342 (активное участие в действиях, грубо нарушающих общественный порядок и сопряженных с явным неповиновением законным требованиям представителям власти, повлекшее нарушение работы транспорта);

ч. 2 ст. 361 (распространение материалов, содержащих призывы к совершению действий, направленных на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь, с использованием глобальной сети Интернет);

ч. 1 ст. 295-3 (незаконные действия в отношении предметов, поражающее действие которых основано на использовании горючих веществ) Уголовного кодекса Республики Беларусь.