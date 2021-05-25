ХАМАС обвинил власти Беларуси за втягивание в авантюру с рейсом Ryanair

ХАМАС осудил власти Беларуси за втягивание в конфликт между Палестиной и Израилем в ситуацию с задержанием Романа Протасевича.

«Это возмутительно и демонстрирует архаичное мышление властей (Беларуси), которые не понимают, что сейчас мы живем в век свободных СМИ и что существует международное общественное мнение, которое больше не приемлет подобные методы», — сказал замглавы политбюро ХАМАС Муса Абу Марзу.

Под «подобными методами» представитель ХАМАС подразумевает как минирование самолета, так и его пиратский захват.

"Обвинения белорусского Минтранса абсолютно безосновательны, к тому же они лживы и смехотворны. С момент основания Исламского движения сопротивления мы ведем борьбу исключительно с израильской оккупацией", - пояснил Марзу.