ХАМАС заявил о непричастности к «минированию» самолета Ryanair

Палестинское движение ХАМАС опровергло причастность к сообщениям о минировании самолета Ryanair, который экстренно сел накануне в Минске.

По словам представителя движения, группировка не имеет к случившемуся «никакого отношения», сообщает РБК со ссылкой на Reuters.

«Мы не прибегаем к таким методам», — заявил он.

Представитель ХАМАС предположил, что сообщение о минировании отправили те, кто «стремится демонизировать ХАМАС» и «подорвать симпатии к палестинскому народу и его сопротивлению».

Самолет Ryanair, следовавший из Афин в Вильнюс, вынужденно приземлился в Минске после сообщения о бомбе на борту накануне, 23 мая. После этого белорусские силовики задержали одного из пассажиров — бывшего главреда оппозиционного Telegram-канала Nexta Романа Протасевича.

Минтранс Белоруссии заявил, что сообщение о минировании лайнера пришло от солдат группировки ХАМАС. «Мы, солдаты ХАМАС, требуем, чтобы Израиль прекратил огонь в секторе Газа. Мы требуем, чтобы Европейский союз отказался от поддержки Израиля в этой войне. Известно, что участники Delfi Economic Forum возвращаются домой рейсом 4978. В этот самолет заложена бомба. Если вы не выполните наши требования, бомба взорвется 23 мая над Вильнюсом», — говорилось в сообщении, утверждает ведомство.

В начале мая произошло крупнейшее за последние годы обострение конфликта между Израилем и Палестиной. Оно началось с уличных беспорядков из-за выселения арабских семей в Иерусалиме. 10 мая в конфликт вмешалась группировка ХАМАС, контролирующая сектор Газа. Стороны обстреливали друг друга ракетами и договорились о прекращении огня 20 мая за 2 дня до инцидента с рейсом Rynair.