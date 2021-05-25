В мире число заражений коронавирусом превысило 168,00 млн

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа во всем мире составляет 168000188 (+472992 за сутки) по данным Worldometer на 10:29 25 мая 2021 года. От болезни COVID-19 уже умерли 3487572 (+9217) человека.

Случаи заражения зафиксированы в 220 странах. На данный момент лечение проходит 15170108 (-341681) человек, из них 97565 (+594) находятся в тяжелом состоянии. От болезни вылечились 149342508 (+805456) человек.

В пятерку стран по числу случаев заражения входят: США с 33922937 (+19866) случаями заражения, Индия – 26947496 (+195815), Бразилия – 16121136 (+37563), Франция – 5605895 (+2229) и Турция – 5194010 (+7523). Беларусь – на 49 (-) месте.

В пятерку стран по числу случаев заражения за последние сутки входят: Индия – 195815, Бразилия – 37563, Аргентина – 22651, США – 19866, Колумбия – 16977. Беларусь (953) – на 49 (-9) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 входят: США – 604416, Бразилия – 450026, Индия – 307249, Мексика – 221647 и Великобритания – 127724. Беларусь – на 76 (-) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 за последние сутки входят: Индия – 3498, Бразилия – 841, Колумбия – 483, Аргентина – 417, США – 325. Беларусь – на 64 (-12) месте.

В Беларуси официально подтверждены 386978 случаев заражения коронавирусом и 2780 смертей.