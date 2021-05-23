В мире число заражений коронавирусом превысило 167,05 млн

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа во всем мире составляет 167058099 (+562395 за сутки) по данным Worldometer на 8:50 23 мая 2021 года. От болезни COVID-19 уже умерли 3468924 (+10753) человека.

Случаи заражения зафиксированы в 220 странах. На данный момент лечение проходит 15593475 (-162299) человек, из них 97406 (-701) находятся в тяжелом состоянии. От болезни вылечились 147995700 (+713941) человек.

В пятерку стран по числу случаев заражения входят: США с 33882333 (+19639) случаями заражения, Индия – 26528846 (+243777), Бразилия – 16047439 (+71283), Франция – 5593962 (+12611) и Турция – 5178648 (+8697). Беларусь – на 49 (-) месте.

В пятерку стран по числу случаев заражения за последние сутки входят: Индия – 243777, Бразилия – 71283, Аргентина – 32171, США – 19639, Колумбия – 18737. Беларусь (1471) – на 39 (-1) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 входят: США – 603876, Бразилия – 448291, Индия – 299296, Мексика – 221256 и Великобритания – 127716. Беларусь – на 76 (-) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 за последние сутки входят: Индия – 3788, Бразилия – 1764, Колумбия – 509, США – 468, Россия – 386. Беларусь – на 58 (+4) месте.

В Беларуси официально подтверждены 384773 случая заражения коронавирусом и 2761 смерть.