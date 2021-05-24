Боррель призвал провести международное расследование инцидента с самолетом в Минске

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил о необходимости проведения международного расследования инцидента с посадкой самолета авиакомпании Ryanair в Беларуси.

"Международное расследование этого инцидента должно быть проведено для установления любых фактов нарушения международного авиационного права", - говорится в заявлении Борреля, опубликованном в понедельник на сайте Совета ЕС, передает ТАСС.

По мнению Борреля, действия белорусских властей "создали риск для безопасности пассажиров и членов экипажа".