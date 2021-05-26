Агентство ЕС по воздушному движению рекомендует облетать Беларусь через страны Балтии

Европейское агентство по контролю за воздушным движением Eurocontrol в минувший вторник рекомендовало европейским и британским перевозчикам осуществлять полеты через воздушное пространство стран Балтии, а не Беларуси, но признало, что это потребует дополнительных зарат по времени и топливу.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на

"Авиакомпании, избегающие воздушного пространства Беларуси, могут иметь дополнительные затраты времени и топлива в зависимости от маршрута. Маршруты дальних перевозок, как правило, пострадают в меньшей степени", - сообщили в Eurocontrol, передает Reuters.

В комментарии говорится, что над Беларусью ежедневно летают около 400 гражданских самолетов, в том числе 300 транзитных, из которых около 100 эксплуатируются авиакомпаниями ЕС или Великобритании.

"Наиболее эффективным маршрутом для большинства перевозчиков, пролетающих над Беларусью, будет изменение маршрута через страны Балтии", - заявили в Eurocontrol.

Eurocontrol взимает сборы за пролет над Беларусью, которые в 2019 году составили 85 миллионов евро.

Изменения также затронут около 20 аэропортов ЕС от Ларнаки до Хельсинки, которые принимали рейсы "Белавиа".