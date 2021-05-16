В мире число заражений коронавирусом превысило 163,18 млн

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа во всем мире составляет 163184616 (+632153 за сутки) по данным Worldometer на 8:14 16 мая 2021 года. От болезни COVID-19 уже умерли 3383718 (+11820) человек.

Случаи заражения зафиксированы в 220 странах. На данный момент лечение проходит 18301698 (-439975) человек, из них 102929 (-745) находятся в тяжелом состоянии. От болезни вылечились 141499200 (+1060308) человек.

В пятерку стран по числу случаев заражения входят: США с 33695916 (+25642) случаями заражения, Индия – 24683065 (+310822), Бразилия – 15590613 (+69300), Франция – 5863839 (+15685) и Турция – 5106862 (+11472). Беларусь – на 49 (-) месте.

В пятерку стран по числу случаев заражения за последние сутки входят: Индия – 310822, Бразилия – 69300, США – 25642, Аргентина – 21469, Колумбия – 18873. Беларусь (1363) – на 40 (+11) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 входят: США – 599863, Бразилия – 434852, Индия – 270319, Мексика – 220159 и Великобритания – 127675. Беларусь – на 76 (-) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 за последние сутки входят: Индия – 4090, Бразилия – 2067, Колумбия – 530, США – 499, Аргентина – 400. Беларусь – на 60 (+5) месте.

В Беларуси официально подтверждены 374714 случаев заражения коронавирусом и 2691 смерть.