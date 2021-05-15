Лукашенко в конце мая поедет к Путину обсуждать интеграцию

Лукашенко в конце мая проведет третью в текущем году встречу с президентом РФ Путиным, которая как и предыдущие две пройдет с глазу на глаз.

Об этом пишет КоммерсантЪ со ссылкой на разные источники в Москве и Минске.

Источники связывают частоту встреч с тем, что Россия и Беларусь намерены к осени завершить работу над всеми «дорожными картами» по интеграции, которые, как выяснилось, больше так не называются и теперь именуются «союзными программами».

Источник, близкий к Кремлю, подтвердил, что переговоры состоятся «до конца месяца», пояснив, что их точную дату не обнародуют, «чтобы, если все сдвинется, никто не спекулировал по поводу того, что между президентами пробежала черная кошка». Также пока неясно, будет ли местом встречи Лукашенко и Путина Москва или другой российский город.

В любом случае планируемый приезд Лукашенко станет его третьим визитом в Россию с начала этого года. Первая встреча состоялась 22 февраля в Сочи, а вторая — 22 апреля в Москве.

По данным издания, из 28 программ 26 в полной готовности и даже парафированы профильными министрами находятся уже 26. Двумя самыми сложными союзными программами остаются налогово-таможенная и нефтегазовая.

В первом случае обсуждается унификация таможенной и налоговой систем двух стран. Дискуссионные вопросы — в какой степени их можно унифицировать и когда это должно произойти. Цель — назначить конкретную дату.

По нефтегазовой союзной программе, говорят два источника газеты, стороны обсуждают, с какого года цена на газ для Беларуси будет на уровне цены для Смоленска. Также в центре внимания тема компенсации налогового маневра в нефтяной сфере. Сейчас Минск покупает российский газ по цене $128,5 за 1 тыс. кубометров и хотел бы ее снижения до $100 за 1 тыс. кубометров с 1 января 2022 года — до запланированной на 2024 год унификации таможенных и налоговых систем.

Позиция российской стороны состоит в том, чтобы очередность была другой — сначала унификация, а потом скидка. В качестве компромисса возможна синхронизация двух процессов.

«Мы готовы снижать, но параллельно с унификацией»,— отмечает собеседник КомеерсантаЪ с российской стороны, знакомый с ходом переговоров. При этом он называет вопрос унификации налоговой и таможенной систем сложным, поскольку в каких-то вопросах ушла вперед Россия, а в каких-то — Белоруссия. Все решится на высшем уровне — двумя президентами, заключает он.

Издание ничего не пишет о том, будет ли Лукашенко поднимать главный для него на данный момент вопрос – новые кредиты РФ.