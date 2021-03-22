Последнее обновление: 22.03.2021 22:01

Глава Евросовета обсудил с Путиным ситуацию в Беларуси

Ситуация в Беларуси стала одной из тем состоявшегося 22 марта телефонного разговора председателя Европейского совета Шарля Мишеля с Владимиром Путиным.

«Затрагивались также вопросы борьбы с пандемией коронавируса, в частности возможности использования российской вакцины «Спутник V», политическое урегулирование внутриукраинского конфликта, ситуация в Белоруссии и некоторые другие актуальные темы», - говорится в сообщении пресс-службы Кремля.

Детали разговора о ситуации в Беларуси не раскрываются.

«С учётом предстоящего 25–26 марта обсуждения на заседании Евросовета проблематики отношений России и ЕС Шарль Мишель затронул ряд вопросов, касающихся нынешнего положения дел и перспектив диалога между Москвой и Брюсселем», - также сказано в сообщении.

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