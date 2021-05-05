Последнее обновление: 05.05.2021 10:32

США отправят другим странам 10% вакцин собственного производства

Президент США Джо Байден заявил, что Соединенные Штаты отправят примерно 10% от всех вакцин собственного производства другим странам для преодоления последствий пандемии. Об этом он сказал во вторник во время выступления в Белом доме.

«Мы взяли на себя обязательства отправить 60 млн доз вакцины (против COVID-19 - ред.) AstraZeneca в другие страны, начиная с этого месяца до июня. Это означает, что от всего количества вакцин, которые мы изготовили для Соединенных Штатов за это время, около 10% пойдет другим странам», - отметил Байден.

Он назвал этот шаг «важным гуманитарным обязательствам» США - в дополнение к участию Америки в программе COVAX.

Вакцина AstraZeneca частично производится на фармацевтических предприятиях на территории США, где в целом на сегодня сохраняется уже около 60 млн доз. В то же время, учитывая достаточно производство в США вакцин от Moderna, Phizer и Johnson & Johnson, руководство страны решило не использовать производимые препараты AstraZeneca и отправить их другим странам.

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