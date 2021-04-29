Pfizer анонсировала появление таблеток от коронавируса

Генеральный директор компании Pfizer Альберт Бурла анонсировал появление таблеток от коронавируса до конца 2021 года. По его словам, сейчас компания работает над экспериментальным препаратом. Об этом шла речь в интервью главы Pfizer телеканалу CNBC.

Как рассказал Бурла, в марте 2021 года компания Pfizer начала испытания таблеток от коронавируса. Этот препарат является частью класса лекарств, называемых ингибиторами протеазы. Такие ингибиторы также применяются для лечения ВИЧ и гепатита C.

"Мы работаем над созданием двух вариантов препарата от коронавируса, которые можно будет использовать для лечения в домашних условиях. Один из них инъекционный, второй - пероральный. Мы надеемся, что эти лекарства будут работать и против новых штаммов коронавируса. Сейчас мы активно работаем над ним, и до лета рассчитываем поделиться хорошими новостями", - сказал он.

Гендиректор Pfizer добавил, что появление такого препарата позволит больным коронавирусом не посещать медучреждения без лишней необходимости и лечиться дома.