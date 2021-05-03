Россия снизила добычу нефти в январе-апреле на 10,1%, добычу газа увеличила на 8,9%

Объем добычи нефти и газового конденсата в России в январе-апреле 2021 года снизился на 10,1% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года и составил 167,94 млн тонн, сообщается в оперативной сводке ЦДУ ТЭК.

Среднесуточная добыча зафиксирована на уровне 10,26 млн баррелей. Поправка на високосный год учтена.

В апреле 2021 года в России добыто 42,81 млн тонн нефти с газовым конденсатом, что на 7,8% ниже показателя апреля 2020 года. Среднесуточная добыча зафиксирована на уровне 10,46 млн баррелей.

Экспорт российской нефти в страны дальнего зарубежья в январе-апреле 2021 года составил 66,65 млн тонн, что на 20,5% ниже аналогичного показателя 2020 года. Среднесуточный экспорт зафиксирован на уровне 4,07 млн баррелей. Поправка на високосный год учтена.

Объем добычи газа в России в январе-апреле 2021 года вырос на 8,9% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года и составил 262,05 млрд куб. м. Поправка на високосный год учтена. В апреле в РФ было произведено 64,05 млрд куб. м газа (рост на 15,9% относительно того же месяца прошлого года).