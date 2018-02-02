Россия в январе снизила добычу нефти на 1,5%, газа - на 1,3%

Объем добычи нефти и газового конденсата в РФ в январе 2018 года снизился на 1,5% по сравнению с показателем аналогичного периода 2017 года и составил 46,306 млн тонн. Такие данные содержатся в оперативной сводке ФГБУ "ЦДУ ТЭК".

По сравнению с октябрем 2016 года добыча нефти в январе 2018 года сократилась на 2,5%.

Среднесуточная добыча нефти в прошлом месяце составила 10,949 млн баррелей по сравнению с 11,111 млн баррелей годом ранее.

Объем добычи газа в РФ в январе 2018 года снизился на 1,3% по сравнению с аналогичным показателем 2017 года и составил 65,345 млрд куб. м. Такие данные содержатся в оперативной сводке ФГБУ "ЦДУ ТЭК".

Данные по добыче "Газпрома" за январь 2018г "ЦДУ ТЭК" отдельно не публикует. Они включены как "расчетные" в строку "Прочие недропользователи", которые за прошлый месяц добыли 50,534 млрд куб. м топлива.

Один из крупнейших независимых производителей газа - "НОВАТЭК" в январе произвел 3,632 млрд куб. м., операторы СРП - 2,481 млрд куб. м.