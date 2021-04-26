Военные расходы в мире выросли, США и РФ - в пятерке лидеров

Общие военные расходы во всем мире в 2020 году выросли на 2,6%, достигнув почти $2 трлн, несмотря на пандемию и глобальный экономический спад. Об этом свидетельствуют данные исследования SIPRI.

Из-за глобального падения валового внутреннего продукта (ВВП) так называемый военный груз - военные расходы как доля ВВП - вырос до средних значений 2,4% по сравнению с 2,2% в 2019 году, это крупнейшее за год увеличение после финансового кризиса 2009 года, передает "Европейская правда".

"Мы можем с определенной уверенностью сказать, что пандемия не оказала значительного влияния на глобальные военные расходы в 2020 году", - сказал Диего Лопес да Сильва, исследователь Программы расходов на вооружение и военных расходов SIPRI.

"Остается выяснить, будут ли поддерживать страны такой уровень военных расходов в течение второго года пандемии", - добавил он.

Всего на пять стран - США, Китай, Индию, Россию и Великобританию - приходится 62% всех военных расходов.

На США приходилось 39% общих мировых военных расходов. Во времена бывшего президента Дональда Трампа расходы росли в течение трех лет подряд после семи лет сокращений.

"Недавнее увеличение военных расходов США в первую очередь можно объяснить крупными инвестициями в исследования и разработки, а также несколькими долгосрочными проектами, такими как модернизация американского ядерного арсенала и масштабные закупки вооружений", - сказала Александра Маркштайнер, научный сотрудник SIPRI's Arms и программы военных расходов.

"Это отражает растущее беспокойство относительно восприятия угроз со стороны таких стратегических конкурентов, как Китай и Россия, а также стремление администрации Трампа укрепить то, что они считали истощенными американскими войсками", - добавила Маркштайнер.

Расходы на оборону по всей Европе выросли на 4%, тогда как 12 стран-членов НАТО достигли плановых расходов в 2% ВВП по сравнению с девятью членами в 2019 году. Франция впервые с 2009 года достигла целевых показателей военных расходов НАТО.

Однако исследователь SIPRI Лопес да Сильва объяснил, что некоторые страны, вероятно, достигли этого порога из-за падения ВВП настолько же, насколько выросли расходы.