В мире число заражений коронавирусом превысило 144,43 млн

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа во всем мире составляет 144432864 (+888719 за сутки) по данным Worldometer на 6:52 22 апреля 2021 года. От болезни COVID-19 уже умерли 3071631 (+14085) человек.

Случаи заражения зафиксированы в 219 странах. На данный момент лечение проходит 18732974 (+149847) человека, из них 109845 (+347) находятся в тяжелом состоянии. От болезни вылечились 122628259 (+724967) человек.

В пятерку стран по числу случаев заражения входят: США с 32602051 (+65057) случаями заражения, Индия – 15924806 (+315802), Бразилия – 14122795 (+71910), Франция – 5374288 (+34968) и Россия – 4727125 (+8271). Беларусь – на 48 (-) месте.

В пятерку стран по числу случаев заражения за последние сутки входят: Индия – 315802, Бразилия – 71910, США – 65057, Турция – 61967, Франция – 34968. Беларусь (1318) – на 55 (-9) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 входят: США – 583330, Бразилия – 381687, Мексика – 213048, Индия – 184672 и Великобритания – 127327. Беларусь – на 76 (-) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 за последние сутки входят: Бразилия – 3157, Индия – 2102, США - 876, Польша – 740, Мексика – 582. Беларусь – на 72 (-2) месте.

В Беларуси официально подтверждены 347316 случаев заражения коронавирусом и 2453 смерти.