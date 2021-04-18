В мире число заражений коронавирусом превысило 141,32 млн

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа во всем мире составляет 141329809 (+771349 за сутки) по данным Worldometer на 10:27 18 апреля 2021 года. От болезни COVID-19 уже умерли 3024564 (+11573) человека.

Случаи заражения зафиксированы в 219 странах. На данный момент лечение проходит 18350818 (+194209) человек, из них 107135 (+340) находятся в тяжелом состоянии. От болезни вылечились 119954427 (+565567) человек.

В пятерку стран по числу случаев заражения входят: США с 32361280 (+63625) случаями заражения, Индия – 14782461 (+260778), Бразилия – 13900134 (+65792), Франция – 5260182 (+35861) и Россия – 4693469 (+9321). Беларусь – на 48 (-) месте.

В пятерку стран по числу случаев заражения за последние сутки входят: Индия – 260778, Бразилия – 65792, США – 63625, Турция – 62606, Франция – 35861. Беларусь (1384) – на 49 (-) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 входят: США – 580756, Бразилия – 371889, Мексика – 211693, Индия – 177168 и Великобритания – 127260. Беларусь – на 76 (-) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 за последние сутки входят: Бразилия – 2865, Индия – 1495, США – 738, Польша – 616, Мексика – 480. Беларусь – на 62 (+1) месте.

В Беларуси официально подтверждены 342923 случая заражения коронавирусом и 2413 смертей.