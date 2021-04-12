Последнее обновление: 12.04.2021 13:24

В самолетах Boeing 737 MAX обнаружили новые проблемы

У самолетов Boeing 737 MAX, которые авиакомпании начали возвращать к полетам после двухлетнего простоя, обнаружились новые потенциальные проблемы с электричеством.

По данным компании, сбой может возникнуть не на всех выпущенных самолетах, а только на группе авиалайнеров, номера которых определены. Они были поставлены 16-ти авиакомпаниям, сообщает avianews.com.

В связи с этим производитель отправил рекомендации клиентам по проверке заземления компонента авиалайнеров, который обеспечивает работу электрической системы воздушного судна.

До выполнения этой проверки авиакомпаниям рекомендовали воздержаться от дальнейших полетов. Boeing пообещал отправить необходимые инструкции операторам для устранения проблемы.

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