Последнее обновление: 08.11.2018 11:02

Проблемы с Boeing 737 Max могут затронуть 246 самолетов по всему миру

Проблемы с датчиками самолета Boeing 737 Max могут коснуться 246 машин по всему миру, говорится в заявлении Федерального управления гражданской авиации США (FAA).

"Boeing опубликовал бюллетень, предназначенный для экипажей, о потенциальных ошибках поступающих данных при передаче с угла атаки. Горизонтальные стабилизаторы наклоняют вниз нос самолета, что приводит к сложностям в управлении самолетом", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что "FAA предупредило (об этом) местных перевозчиков и авиационные власти других стран, использующих Boeing 737 Max… Данная ситуация затрагивает 246 самолетов по всему миру, включая 45 из числа Southwest, American (Airlines) и United".

Агентство Блумберг со ссылкой на источник сообщило, что Boeing на основании предварительных результатов расследования крушения Boeing 737 Max авиакомпании Lion Air у берегов Индонезии 29 октября намерен отправить операторам своих новых моделей этого самолета предупреждение, что из-за ошибочных показателей системы контроля полета воздушные суда самостоятельно могут уйти в крутое пике. Ряд российских авиакомпаний ранее заявляли, что рассматривают возможность покупки Boeing 737 Max.

Самолет Boeing 737 Max среди российских авиакомпаний есть только в парке S7. Boeing 15 октября текущего года сообщал, что группа S7 получила первый в России самолет Boeing 737 Max. В сообщении американской корпорации тогда говорилось, что авиакомпания "Глобус", выполняющая полеты под брендом S7 Airlines, станет первым российским перевозчиком, который будет эксплуатировать этот новый усовершенствованный тип воздушного судна в России.

Отмечалось, что в рамках стратегического плана по укреплению флота S7 Airlines планирует ввести в эксплуатацию еще 10 самолетов Boeing 737 Max в течение ближайших лет.

Самолет Boeing 737 Max индонезийской бюджетной авиакомпании Lion Air, вылетевший 29 октября утром из Джакарты на один из островов вблизи острова Суматра, через 13 минут после взлета упал в море в районе побережья Западной Явы. Обломки самолета находятся на глубине от 30 до 40 метров и разбросаны на обширной территории морского дна. Причины катастрофы пока не выяснены.

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