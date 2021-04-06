Лукашенко пригрозил надавать Польше по морде

Лукашенко потребовал вернуться к проактивной политике с Польшей и пообещал надавать ей по морде.

"Я хотел бы сегодня услышать конкретные предложения по возвращению к последовательной, проактивной политике с Польшей. Мы не собираемся ни с кем воевать, не хотим ни с кем воевать, но если только к нам будут вот таким образом относиться, как это было в конце прошлого года и сейчас, по морде получат и очень сильно. И нам хватит быть какими-то пассивными наблюдателями: там, где нужно, мы должны реагировать адекватно, как это было в Бресте и Гродно. Но мы никуда не денемся от того, чтобы разговаривать на нормальном языке с нашими соседями", -потребовал Лукашенко.