Польша обеспокоена усилением интеграции России и Беларуси

Усиление интеграции России и Беларуси в рамках Союзного государства вызывает тревогу в Европе, так как это может изменить «европейский баланс сил».

ОБ этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на европейских и американских чиновников, передает РБК.

«Ситуация серьезная, поскольку Россия действительно может заставить Беларусь объединиться. На нее оказывается давление», — заявил министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович.

По его словам, европейские страны должны поддержать суверенитет Беларуси, несмотря на то, что демократия в стране «неидеальна» и страна нуждается в реформах.

По словам начальника Геншатаба вооруженных сил Польши Раймунда Анджейчака, интеграция России и Беларуси является «абсолютно невероятной» и затрагивает системы командования, управления и ПВО.

Экс-помощник министра обороны США Александр Вершбоу заявил об отсутствии иллюзий по поводу того, что Беларусь «пойдет таким же курсом, как Украина или Грузия». Тем не менее, отметил он, страны Запада должны проявлять осторожность, чтобы интеграция «не зашла слишком далеко».