Главный инфекционист США допустил отказ от вакцины AstraZeneca

США могут отказаться от вакцины против коронавируса COVID-19, которую разработала британско-шведская компания AstraZeneca.

Об этом заявил директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США, главный инфекционист страны Энтони Фаучи.

«Этот вопрос все еще находится в подвешенном состоянии. Я считаю, что, учитывая те контрактные отношения, которые у нас есть с рядом компаний, мы имеем достаточно вакцин, чтобы покрыть все наши нужды без применения AstraZeneca», — сказал он, передает РБК со ссылкой на Reuters.

В марте страны начали массово отказываться от использования вакцины AstraZeneca. Поводом послужили случаи формирования тромбов и нарушения свертываемости крови у привитых, которые в ряде случаев привели к смерти.

В частности, Управление по контролю лекарственных средств и изделий медицинского назначения Великобритании проанализировало 30 сообщений о случаях тромбоза после вакцинации препаратом AstraZeneca.

Эксперты изучили отчеты о случаях образования тромбов и низкого содержания тромбоцитов, поступившие до 24 марта включительно. Из них 22 сообщения касались тромбоза церебральных венозных синусов. О подобных случаях при вакцинации препаратом от Pfizer-BioNTech не сообщалось.

В AstraZeneca опровергли связь повышенного риска образования тромбов с применением ее препарата. На фоне массового отказа от использования вакцины AstraZeneca ее производитель решил переименовать препарат. Он получил название Vaxzevria.