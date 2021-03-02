Последнее обновление: 02.03.2021 11:22

США не будут экспортировать вакцину до окончания вакцинации своего населения

США не планируют делиться вакцинами от коронавируса с другими странами, пока не вакцинируют всех американцев.

Об этом на брифинге заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, передает DW.

В частности, на вопрос, рассматривает ли Белый дом возможный запрос Мексики о предоставлении вакцин, она категорично ответила: "Нет".

"Администрация сосредоточена на обеспечении того, чтобы каждый американец был привит. И как только мы достигнем этой цели, то будем рады обсудить дальнейшие шаги", - уточнила Псаки.

Ранее по теме


blog comments powered by Disqus
<Февраль 2021
ПнВтСрЧтПтСбВс
25262728293031
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
1234567
Март 2021
ПнВтСрЧтПтСбВс
22232425262728
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930311234
В мире
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование