США не будут экспортировать вакцину до окончания вакцинации своего населения

США не планируют делиться вакцинами от коронавируса с другими странами, пока не вакцинируют всех американцев.

Об этом на брифинге заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, передает DW.

В частности, на вопрос, рассматривает ли Белый дом возможный запрос Мексики о предоставлении вакцин, она категорично ответила: "Нет".

"Администрация сосредоточена на обеспечении того, чтобы каждый американец был привит. И как только мы достигнем этой цели, то будем рады обсудить дальнейшие шаги", - уточнила Псаки.