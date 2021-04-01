МАРТ РБ продлил госрегулирование цен на социально-значимые товары

Министерство антимонопольного регулирования и торговли Беларуси до конца июня продлило госрегулирование цен на 18 групп социально-значимые товаров.

«Постановлением МАРТ от 26 марта 2021 г. № 19 продлено государственное регулирование цен на данные социально значимые товары с 1 апреля по 29 июня текущего года включительно», - говорится в сообщении ведомства.

Ценовое регулирование на 18 групп социально значимых товаров было введено с 1 января по 31 марта 2021 года постановлением №83 от 28 декабря 2020 года.