В Беларуси к вылизывающей режим прессе могут приставить телохранителей

Белорусские власти намерены приставить телохранителей к тем, кто представляет интересы страны, включая журналистов и сотрудников силового блока.

Как заявил в эфире зомбоящика заместитель госсекретаря Совета безопасности страны Александр Рахманов, такая поправка может быть принята в закон о госзащите.

По словам Рахманова, по решению МВД на таких людей будут распространяться дополнительная защита, «которая позволит сберечь и их здоровье, и их жизнь, и их имущество от любых преступных посягательств».

Представитель Совбеза отметил, что в законе предусмотрены различные меры, «начиная от физической защиты и вплоть до легендирования их данных», а также изменение внешности.