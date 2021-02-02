Экспертиза: Голос на записи о лагерях для беларусов и убийстве Тарайковского принадлежит Карпенкову

Фоноскопическое исследование аудиозаписи, опубликованной BYPOL, подтвердило, что голос говорящего на записи о лагерях для острокопытных и убийстве Тарайковского принадлежит замглавы МВД РБ Николаю Карпенков.

Исследование провело российское бюро ООО «ГлавЭксперт», которое занимается проведением независимой экспертизы, по заказу tut.by.

«Его проводила специалист Элла Витальевна Боргоякова, которая имеет высшее юридическое образование по специальности «судебный эксперт», 10 лет стажа экспертной работы и среди других выполняет фоноскопические исследования — как в судебном порядке, так и нет», - сообщил портал.

В январе инициатива BYPOL опубликовала аудиозапись, где человек с голосом, похожим на голос замглавы МВД Николая Карпенкова, рассказывает, от чего погиб Александр Тарайковский, а также о совещании у Александра Лукашенко, где правоохранителям доводилось, что делать с протестами и протестующими. В МВД отказались комментировать аудиозапись, назвав ее фейком.

Для проведения экспертизы специалисту были предоставлены две записи: № 1 — интервью Николая Карпенкова телеканалу «Беларусь 1», опубликованное 18 октября 2020 года; № 2 — аудиозапись, опубликованная BYPOL 15 января 2021 года.

При изучении аудиозаписи перед экспертом ставились два вопроса: Вносились ли какие-то изменения в запись № 2, есть ли признаки монтажа? Принадлежит ли голос на записи № 1 и записи № 2 одному и тому же лицу?

На основании изученных материалов эксперт пришел к выводу, что голос на аудиозаписи № 2 (опубликованной BYPOL) принадлежит Николаю Карпенкову.

«Указанный совпадающий набор идентификационных признаков аудитивной, лингвистической и инструментальной групп позволяет сделать вывод о том, что на исследуемых фонограммах зафиксированы голос и речь одного и того же лица», — говорится в заключении.

Признаков монтажа в аудиозаписи № 2 не выявлено.

«По результатам проведенных аудитивного, лингвистического, акустического, спектрального анализов можно сделать следующий вывод: на спорной фонограмме 2 признаков монтажа звукоряда и нарушения непрерывности записи, в пределах чувствительности аппаратуры, не обнаружено», — сообщается в заключении.