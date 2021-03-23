В Беларуси еще 2 телеграм-канала признаны экстремистскими

Прославившийся на всю страну суд Железнодорожного района Гомеля 22 марта признал экстремистскими еще два телеграм-канала.

Как сообщает пресс-служба МВД РБ, экстремистскими признаны телеграм-каналы «Каратели Беларуси» и «МАЯ КРАIНА БЕЛАРУСЬ» (более 157 тыс. подписчиков), а также группы в этом мессенджере «Чат группы Каратели» (более 1,9 тыс. участников) и «Я ВЫХОЖУ / МКБ» (более 7,5 тыс. участников).

«В указанных сообществах публиковались призывы к воспрепятствованию законной деятельности госорганов, массовым беспорядкам, блокированию движения автомобильного и ж/д транспорта, актам вандализма, угрозы применения насилия и повреждения имущества представителей органов власти, в том числе правоохранителей, а также оскорбительные комментарии, разжигающие социальную вражду и рознь по политическим и идеологическим мотивам», - говорится в сообщении.