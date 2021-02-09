В Минске глушат интернет в местах скопления ботов ВНС

В Минске начали глушить интернет в районах скопления ботов, отобранных для участия в всебелорусском народном собрании.

Речь идет о районах, прилегающих к дворцам Республики и Независимости, свидетельствуют сообщения в социальных медиа.

Блокировка или глушение имеет эпизодический характер, что говорит о тестовом режиме. Но в дни проведения ВНС у жителей, прилегающих к указанным зданиям районов, интернета не будет, похоже, совсем.

Проблемы наблюдаются у пользователей как мобильного, так и стационарного интернета и вызваны беспрецедентными мерами безопасности. Нельзя исключать, что территории вокруг дворцов будут окружены кордонами силовиков по периметру.

Власти опасаются, что могут проявить себя 167 «вагнеровцев», которые еще с лета скрываются на территории синеокой.