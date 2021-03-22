Пашинян объявил о законном назначении нового главы Генштаба Армении

Генерал-майор Артак Давтян законно назначен главой Генштаба Армении, говорится в заявлении премьер-министра страны Никола Пашиняна.

Пашинян напомнил, что 10 марта направил соответствующее предложение президенту республики Армену Саркисяну, но тот вернул документ в правительство с возражениями. Премьер не принял их, о чем в тот же день письменно уведомил президента.

«Учитывая то, что президент не подписал представленный премьер-министром проект в сроки <...> и не обратился в Конституционный суд, <...> Артак Давтян законно назначен начальником Генерального штаба Вооруженных сил», — говорится в сообщении на сайте правительства.

Пашинян предложил Давтяна на этот пост на фоне конфликта премьера с военными. Он начался из-за отставки первого заместителя начальника Генштаба Тирана Хачатряна. Это произошло после того, как тот раскритиковал слова Пашиняна о неэффективности имевшихся на вооружении армянской армии «Искандеров» во время конфликта в Нагорном Карабахе. Премьер утверждал, что из всех выпущенных ракет сработало только 10%, Хачатрян назвал заявления Пашиняна «несерьезными». Позднее в пресс-службе премьера объяснили его слова об «Искандерах» дезинформацией и назвали российское оружие «одним из лучших в мире».

После того, как Хачатряна уволили, в вооруженных силах Армении потребовали отставки Пашиняна, заявив, что правительство во главе с премьером «не в состоянии принимать адекватные решения в кризисной и судьбоносной для армянского народа ситуации». Пашинян назвал это требование попыткой переворота и подал президенту ходатайство об увольнении начальника Генштаба Оника Гаспаряна. Саркисян отказался ее утвердить и дважды отклонил проект указа, направленный премьером.

В соответствии с Конституцией Армении после этого указ должен был вступить в законную силу, и правительство объявило об отставке главы Генштаба. Саркисян попросил Конституционный суд проверить законность этого решения, сам Гаспарян заявил, что оно противоречит Конституции.

Адвокат Гаспаряна Артур Ованнисян заявил, ссылаясь на решение административного суда, что его клиент останется на должности главы Генштаба до тех пор, пока суд окончательно не вынесет решение о законности его отставки. 19 марта Ованнисян сообщил, что Гаспарян продолжает службу и «уже два дня ходит на работу». В то же время Степан Галстян, назначенный врио начальника Генштаба, утверждал, что находится на рабочем месте и не видел там Гаспаряна.