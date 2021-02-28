Последнее обновление: 28.02.2021 10:44

Президент Армении отказался увольнять начальника Генштаба

Президент Армении Армен Саркисян не стал подписывать указ об освобождении от должности начальника Генштаба Вооруженных сил Оника Гаспаряна.

Предложение об отставке, которой добивался премьер-министр Никол Пашинян, было изучено правительством, парламентскими и непарламентскими силами, а также высшим командным составом ВС, сообщается в заявлении на сайте главы государства в субботу, 27 февраля, передает DW.

Проект указа об отставке Гаспаряна в корне противоречит Конституции страны, отмечается в заявлении. Президент Армении принимает решения, руководствуясь исключительно национальными интересами, и не защищает ни одну из политических сил, подчеркивается в документе. Саркисян в рамках своих конституционных полномочий вернул проект указа с возражениями.

Однако премьер-министр уже через несколько часов повторно направил президенту ходатайство об увольнении начальника Генштаба Вооруженных сил. Решение Саркисяна "никак не способствует разрешению ситуации", объяснил глава правительства.

Никол Пашинян несколькими днями ранее заявил о попытке военного переворота в стране. Его слова были вызваны заявлением Генштаба Вооруженных сил Армении с требованием отставки премьера. Глава правительства освободил от должности начальника ГШ ВС.

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