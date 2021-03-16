Страны ЕС приостанавливают использование вакцины AstraZeneca

Минздрав Германии 15 марта объявил, что приостанавливает использование вакцины от коронавирусной инфекции производства компании AstraZeneca для проверки сообщений о побочных эффектах.

В течение нескольких часов после этого о приостановке использования этой вакцины также объявили власти Франции, Италии, Испании, Словении, Португалии и Кипра.

Ранее о полном или частичном прекращении использования этого препарата также объявляли Нидерланды, Австрия, Дания, Эстония, Латвия, Литва, Болгария, Ирландия, Люксембург, а также не входящие в Евросоюз европейские страны — Норвегия и Исландия.

За пределами Европы применение вакцины от AstraZeneca приостановили Индонезия, Демократическая Республика Конго, Таиланд, Южная Африка (там усомнились в ее эффективности против местного варианта коронавируса).

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Гебрейесус сообщил, что консультативный комитет организации по безопасности вакцин 16 марта рассмотрит вопросы, связанные с безопасностью применения препарата компании AstraZeneca.

Вакцина AZD1222 разрабатывалась совместно учеными из Великобритании (Оксфордский университет) и Швеции (собственно, сама компания AstraZeneca). Предварительные результаты исследования препарата были опубликованы в журнале Lancet в августе 2020 года. Они показали, что однократное введение AZD1222 приводит к четырехкратному увеличению антител к шиповидному белку вируса SARS-CoV-2 у 95% участников через месяц после вакцинации, передает РБК.

К ноябрю 2020 года AstraZeneca сообщила, что вакцина после введения двух доз показывает эффективность в 70%, а иммунитет вырабатывается в течение 14 дней после первой инъекции. В компании сообщили, что серьезных побочных явлений зафиксировано не было.

Тем не менее, еще на этапе исследований испытания препарата приходилось временно прервать из-за смерти одного из испытателей — но тогда медики пришли к выводу, что его смерть с вакциной не связана и испытания безопасны.

Однако после начала массовой вакцинации начали появляться сообщения о случаях госпитализаций и смертей среди тех, кто получил инъекцию. Один из первых случаев был зафиксирован в Австрии, в дальнейшем случаи смертей среди привитых пациентов были зафиксированы в Дании и Словакии.

Врачи, изучавшие случаи смерти, выявили образование тромбов у пациентов. В фармкомпании в ответ заявили, что доказательств связи между образованием тромбов и вакцинацией нет. По данным AstraZeneca, в Евросоюзе и Великобритании выявили 15 случаев тромбоза глубоких вен и 22 случая эмболии легочной артерии среди 17 млн человек, получивших вакцину.

Институт имени Пауля Эрлиха (Paul-Ehrlich-Institut) подтвердил рекомендацию приостановить вакцинацию от коронавируса препаратом AstraZeneca. По словам президента института Клауса Цихутека (Klaus Cichutek), три из семи обнаруженных в Германии случаев тромбоза церебральных вен, совпавших по времени с введением этой вакцины, привели к смерти пациентов. "В связи с новыми обследованиями и новыми сообщениями мы находимся в новой ситуации", - заявил он вечером в понедельник, 15 марта, в эфире телеканала ARD.

Проблемы есть не только с побочными эффектами, но и логистикой — AstraZeneca сорвала график поставок препарата. В конце января глава AstraZeneca Паскаль Сорио заявил, что компания отстала от графика производства на два месяца. В конце февраля Reuters сообщил, что AstraZeneca во втором квартале 2021 года сможет поставить менее 90 млн доз вакцины в Европейский союз, в то время как по контракту она обязалась доставить в страны сообщества 180 млн доз.

В начале марта итальянские власти даже заблокировали экспорт в Австралию крупной партии вакцины от AstraZeneca (250 тыс. доз), объяснив это тем что она слишком большая по сравнению с количеством доз препарата, поставленных в страны ЕС.

В AstraZeneca заявили, что усердно работают над повышением производительности цепочки поставок в европейские страны.