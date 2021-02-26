Европа готова к введению паспортов вакцинации

Главы государств и правительств стран ЕС поддержали необходимость введения электронных сертификатов вакцинации от коронавируса.

Об этом заявила в четверг канцлер Германии Ангела Меркель на пресс-конференции по итогам первого дня виртуального саммита ЕС.

"Важным пунктом было введение цифрового подтверждения вакцинации. Здесь все едины во мнении, что нам необходимо что-то такое", - сказала Меркель. По ее словам, начало работе над техническим решением данного вопроса уже положено, теперь важно претворить его в жизнь и совместить национальные системы считывания информации, передает ТАСС.

"Еврокомиссия нуждается примерно в трех месяцах, чтобы создать соответствующие технические условия", - отметила Меркель.

"Есть надежда, что до лета это будет готово. Некоторые указали на то, что это не стоит на повестке дня из-за небольшого числа привитых, но нужно подготовиться к этому", - добавила канцлер.

Глава Евросовета Шарль Мишель подчеркнул, что пока не ясно, как могут использоваться такие документы и как будет обеспечиваться их взаимное признание в ЕС.

"Мы сделали шаг вперед к большему взаимопониманию по сравнению с нашей встречей в январе. Теперь мы дадим мандат Комитету постоянных представителей ЕС определить список вопросов, которые необходимо решить, чтобы сертификаты могли использоваться всеми странами ЕС", - сообщил Мишель.

Он выразил надежду, что странам ЕС удастся договориться об общеевропейской системе взаимного признания этих документов и единообразного их применения, отметив, что решение вопроса о порядке применения сертификатов находится в компетенции правительств каждой из стран ЕС.

От себя Мишель высказал идею, что подобные сертификаты должны включать не только данные о вакцинации, но и другую электронную информацию, связанную с уровнем иммунитета их владельца к COVID-19, в частности, переносил ли он, и если да, то когда, это заболевание, а также, возможно даты и результаты ПЦР-тестов.