Концерн Белнефтехим утверждает, что предоставленные Россий условия перевалки белорусских нефтепродуктов через порт Усть-Луга на Балтийском море являются более выгодными, чем условия, предоставляемые Литвой и Латвией на перевалку грузов через свои порты.

«Питерское направление по сути дела заработало. На сегодняшний момент российская сторона предоставила достаточно благоприятные условия, настолько благоприятные, что на сегодняшний день даже выгоднее, чем Прибалтика», - заявил в воскресном эфире зомбоящика пресс-секретарь концерна «Белнефтехим» Александр Тищенко.

Беларусь пока отправила в Усть-Лугу чуть более 5 тыс. тонн нефтепродуктов с Мозырского НПЗ в рамках подписанного 19 февраля межправительственного соглашения. Документ оговаривает перевалку более 9,8 млн тонн нефтепродуктов в 2021—2023 годах по принципу take-or-pay.