Последнее обновление: 11.03.2021 20:31

Европейский вещательный союз не допустил белорусскую песню к участию в "Евровидении"

Европейский вещательный союз (ЕВС) счел песенную заявку от Беларуси на песенный конкурс "Евровидение-2021" не соответствующей правилам конкурса и не допустил ее к участию.

"В рамках обычной процедуры для всех песен, представленных для участия в песенном конкурсе Евровидение, Европейский вещательный союз тщательно изучил белорусскую песню "Я научу тебя" ("I'll Teach You") группы Galasy ZMesta, чтобы убедиться, что она соответствует правилам соревнования. Был сделан вывод, что песня ставит неполитический характер конкурса под сомнение", - говорится в сообщении Европейского вещательного союза, передает Интерфакс.

В ЕВС подчеркнули, что заявка от Беларуси "рискует подорвать репутацию песенного конкурса "Евровидение".

В ЕВС сообщили, что в Белтелерадиокомпанию, ответственную за участие Беларуси в конкурсе, направлена соответствующая информация о том, что "песня в существующем варианте не может участвовать в "Евровидении". "Более того, мы попросили их предпринять все необходимые шаги для отправки измененной версии или новой песни, соответствующей правилам "Евровидения", - добавили там.

Как подчеркнули представители Европейского вещательного союза, невыполнение этого требования может привести к дисквалификации белорусского участника конкурса в этом году.

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