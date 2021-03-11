В Беларуси зарегистрировано молодежное движение «ябатек»

В Беларуси зарегистрировано новое молодежное общественное объединение "Движение вперед", сообщила пресс-служба Министерства образования РБ.

«Цель проекта - консолидация молодежи, желающей единства, независимости и развития страны, объединение конструктивной и думающей молодежи из разных сфер с различными взглядами. Проект стартовал в июле 2020 года. За этот период во всех регионах страны прошли форумы "Беларусь - это мы", на которых десятки тысяч молодых белорусов имели возможность…», - говорится в сообщении.