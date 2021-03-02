Генпрокурор РБ вбросил в медийную повестку версию «госпереворота»

Протесты беларусов из-за фальсификации итогов президентских выборов с подачи белорусских властей мутировали в массовые беспорядки, затем в экстремизм, но очень быстро доросли до «государственного переворота».

Версию госпереворота сегодня допустил Генпрокурор РБ Андрей Швед.

"По сути дела, в прошлом году, и это бесспорный факт, была попытка государственного переворота. По-другому это назвать нельзя. К нам применилась технология цветной революции. Причем достаточно такая радикальная форма. Это было беспрецедентное давление», - заявил сегодня Швед на с коллективом СОАО "Коммунарка".

«Мы столкнулись с новыми технологиями. С тем, что мы фактически живем в двух реальностях: каждодневной и которая навязывается через интернет-ресурсы, Telegram-каналы. Мы не были к этому готовы и получили достаточно серьезный удар», - признал он (цитата БелТА).

По словам генпрокурора, сейчас ведется работа по «противостояния этому негативному влиянию, которое интернет-каналы и все эти технологии оказывают на людей».