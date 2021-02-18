Лукашенко не парится по поводу санкций и едет к Путину «не просить»

Лукашенко заявил, что не парится по поводу санкций Запада и на следующей неделе едет в Сочи на встречу с Путиным, чтобы ничего не просить.

"Мы действительно с Путиным давно договорились, что мы в начале 20-х чисел февраля повстречаемся и поговорим по некоторым направлениям нашего сотрудничества. Но сразу хочу сказать: у нас, как всегда в России бывает, некоторые подхватят повестку, и, вот, "Лукашенко приедет там аж $3 млрд просить". Нет, я не еду туда чего-то просить", - заявил Лукашенко на встрече с Григорием Рапотой, который уходит с должности госсекретаря Союзного государства.

"Вот Вы видели, мы подписывали на этот год по энергоносителям, что для нас чувствительно, общим рынкам документы. Вообще ничего не просили и не спорили. Если Россия считает, что на этом уровень нашего экономического сотрудничества должен быть вот такой высоты, значит он такой и будет. Чего там ходить и просить? Поэтому немножко эти либералы в России отстали от чувствительных вопросов, которые мы обсуждаем. Мы ничего не собираемся просить", - еще раз повторил он.

"Я думаю, мы с Медведевым там повстречаемся, договорились встретиться, и обсудим самые животрепещущие вопросы, которые нас сегодня волнуют. Есть вопросы поважнее - обеспечение обороны, безопасности нашего государства", - анонсировал Лукашенко встречу с замглавы Совбеза РФ.

Лукашенко заявил, что в течение 3-5 лет Беларусь и Россия смогут полностью отказаться от импорта зарубежных комплектующих.

"Россию, так же, как и нас, все пытаются напугать некими санкциями. Я из советского времени знаю, что такое госплан, как планировалось. Я так прикинул, боже мой, чего мы трепещем и паримся. Мы можем все просчитать и полностью себя обеспечить. За исключением некоторых деталей. Так мы в течение 3-5 лет и детали те произведем в Беларуси и России. У нас такой научный потенциал! И если бы мы это сделали, то и Украина бы к нам потихоньку подтянулась. Я уже не говорю Казахстан и другие республики, которые и так недалеки от нас. Поэтому это главный вопрос - договориться и обеспечить наше Отечество всем необходимым", - заявил он.