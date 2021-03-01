В Беларуси с 1 марта усиливается наказание за участие в протестах

В Беларуси с 1 марта вступает в силу обновленный Кодекс об административных правонарушениях, согласно поправкам, ужесточается ответственность за участие в массовых мероприятиях.

В новой версии кодекса статья 23.34 «переехала» в статью 24.23, сообщает Белапан.

Теперь нарушение порядка проведения собрания, митинга, уличного шествия, демонстрации, пикетирования, иного массового мероприятия, как и публичные призывы к организации/проведению таких мероприятий грозят их участникам штрафом в размере до 100 базовых величин (до 2900 рублей).

Если же это нарушение будет совершено повторно в течение года, то штраф вырастет в два раза, до 5800 рублей.

В старом КоАП потолок штрафа достигал 30 базовых величин (870 рублей и 1450 рублей в случае повторного нарушения).

Если человек совершил правонарушение по статье 24.23 повторно или что он получил деньги за участие в акции, то максимальный срок ареста составит не 15, а 30 суток.

При этом административный арест не может налагаться в том числе на лиц в возрасте от 14 до 18 лет, беременных женщин, инвалидов I и ІІ группы, женщин и одиноких мужчин, у которых есть несовершеннолетние дети, а также лиц, которые имеют на иждивении инвалидов I группы или ухаживают за 80-летними пожилыми людьми.

Ужесточение состоит еще и в том, что по старому КоАП участнику несанкционированной акции, который был задержан впервые, могли просто вынести предупреждение. В новом кодексе об этом ничего не сказано.

Кроме штрафа и административного ареста, по новому КоАП участникам незаконных мероприятий могут присудить еще и общественные работы. Это новый для независимой Беларуси вид административного взыскания.

Под общественными работами понимается бесплатный труд, «направленный на достижение общественно полезных целей».

Осужденный по статье 24.23 нового КоАП будет заниматься таким трудом во время, свободное от основной работы, службы или учебы.

Общественные работы могут занимать от 8 до 60 часов и выполняться не более четырех часов в день.

Если человек, привлеченный к административке по статье 24.23, откажется делать эту работу, к нему применят другие меры взыскания — штраф или арест. К общественным работам нельзя привлекать пенсионеров, инвалидов I и II группы, беременных женщин и лиц, которые получили отпуск по уходу за ребенком.

С 1 марта вырастет ответственность не только участников, но и организаторов несанкционированных митингов и шествий.

По статье 24.23 нового КоАП в два раза, до 100 базовых величин, поднята планка штрафа за неповиновение законному распоряжению или требованию должностного лица при исполнении им служебных полномочий. Прежде всего, здесь речь идет о неподчинении сотрудникам органов внутренних дел.

Если гражданин оскорбит милиционера или чиновника в интернете либо в соцсетях, то ему могут присудить штраф до 200 базовых величин (статья 24.4). В старом кодексе максимальный штраф за оскорбление был в четыре раза меньше.

Также с 1 марта вводится штраф до 20 базовых величин, или до 580 рублей, за использование «запрещенных законодательными актами флагов, вымпелов, плакатов, эмблем или символов», а также за изготовление таких вещей для их распространения (статья 24.26).