В Минске задержаны участники протестных акций и админы телеграм-каналов

Сотрудники ГУБОПиК МВД и Центрального РУВД столицы установили нескольких участников блокировки движения транспорта по улице Романовская Слобода в Минске.

Три женщины (в возрасте от 33 до 54 лет) и 40-летний супруг одной из них перекрывали проезжую часть 20 декабря прошлого года и 3 января во время районных маршей, сообщает пресс-служба МВД РБ.

В ходе обысков у задержанных изъяты мобильные телефоны, компьютерная техника и незарегистрированная символика, которая использовалась во время протестов.

«Подозреваемые являлись активными участниками деструктивных чатов «Наши дворы Короля» и «Чат Романовской слободы». Авторы пабликов обменивались материалами экстремистских интернет-ресурсов, освещали несанкционированные мероприятия, а также призывали к протестам и неповиновению сотрудникам правоохранительных органов», - говорится в сообщении.

Отмечается, что «создатели и модераторы чатов установлены. В квартире одного из них обнаружено 90 тыс. долларов США. Изъятые деньги могли предназначаться для финансирования районных маршей».