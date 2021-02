Суд обязал Трампа раскрыть финансовую отчетность прокуратуре Нью-Йорка

В понедельник, 22 февраля, Верховный суд США постановил, что Дональд Трамп должен предоставить окружной прокуратуре Нью-Йорка данные о своих налогах за целый ряд лет.

Следствие во главе с окружным прокурором Сайрусом Вэнсом пыталось получить доступ к налоговым декларациям 45-го президента США более двух лет. До последнего времени Трамп успешно блокировал доступ к ним. Сначала он ссылался на то, что, как президент, не может являться объектом уголовного преследования.

После того как Верховный суд посчитал такие аргументы неубедительными, Трамп заявил, что данные о его налоговых декларациях не являются необходимыми для расследования Вэнса. Тот, в свою очередь, настаивал, что документы необходимы ему для выявления причастности Трампа или его сотрудников к налоговым правонарушениям или мошенничествам со страховкой. В итоге Верховный суд США отверг доводы Трампа, передает РБК.

Теперь французская юридическая фирма Mazars, занимавшаяся финансовой отчетностью бывшего президента, должна предоставить требуемые прокурорами данные о его налоговых декларациях с 2011 по 2018 год. Следствие может получить доступ к документам о бизнес-деятельности Трампа уже в ближайшие дни, сказал изданию The Wall Street Journal бывший прокурор Манхэттена Дункан Левин. «Мы продолжаем работу», — прокомментировал решение суда Вэнс. В Mazars заявили, что ознакомлены с решением суда и будут соблюдать все требования законодательства США.

Сам Трамп назвал решение Верховного суда политически мотивированным. «Это решение — продолжение главной охоты на ведьм в истории этой страны», — цитирует Трампа Fox News.

Окружной прокурор в США — избираемое лицо, а возглавляющий расследование Вэнс — представитель Демократической партии и сын Сайруса Вэнса, госсекретаря в администрации демократа Джимми Картера.

Пока Трампу не предъявлено никаких формальных обвинений, и следствие во главе с Вэнсом находится на стадии сбора доказательств возможных правонарушений.

Расследование в отношении Трампа было инициировано окружной прокуратурой Нью-Йорка в 2018 году. В его основе — показания бывшего юриста Трампа Майкла Коэна, который признался в правонарушениях, которые совершил по поручению своего клиента. Коэн, в частности, утверждал, что платил за молчание двум любовницам Трампа — порнозвезде Стеффани Клиффорд и фотомодели Карен Макдугал. Деньги выплачивались, когда Трамп уже был кандидатом в президенты США, в обмен девушки обязались не общаться с прессой. По словам Коэна, выплаты производились по указанию Трампа и в нарушение правил о финансировании политических кампаний.

Изначальной задачей Вэнса было выяснить, нарушила ли компания Трампа — Trump Organization — какие-либо законы штата в результате действий, описанных Коэном. Впоследствии СМИ сообщали, что прокуроры расширили расследование. Прокуратура, в частности, заинтересовалась займами на общую сумму более $280 млн, которые Трамп получил от нескольких дочерних фирм компании Ladder Capital, занимающейся ипотечными кредитами. Эти средства были направлены на финансирование предприятий Трампа в сфере недвижимости, в том числе на небоскреб Trump Tower на Пятой авеню. По данным The New York Times и The Wall Street Journal, Вэнс пытается выявить, совершали ли Трамп и его подопечные мошеннические действия в различных сферах, в том числе в страховой и банковской.

Вэнс не уточнял, что именно хочет найти в налоговой отчетности Трампа. Как отмечает The Wall Street Journal, следствие, вероятно, попытается найти нестыковки между налоговыми декларациями Трампа и данными, которые он предоставлял для получения займов, а также для других целей. По законам округа Нью-Йорк, предоставление ложной информации в целях получения займа или других финансовых услуг может являться уголовным преступлением.

Расследование округа Нью-Йорк — одно из двух уголовных дел в отношении Трампа. Другое ведет прокуратура штата Джорджия. Оно касается предполагаемых попыток повлиять на исход голосования в штате на выборах в ноябре прошлого года. Это дело также находится на стадии сбора доказательств.

Ранее американские юристы отмечали, что, покинув Белый дом и потеряв иммунитет к преследованиям, Трамп сталкивается с серьезными юридическими рисками. В общей сложности, по данным The New York Times, сейчас насчитывается около 30 уголовных и гражданских дел, связанных с Трампом, его финансами и аффилированными с ним компаниями. «Трамп может рассчитывать на иммунитет за те поступки, которые совершил, будучи президентом. Платить любовницам за молчание еще на стадии предвыборной кампании — не то действие, на которое распространяется этот иммунитет», — говорил ранее РБК профессор права в Юридической школе Бостонского колледжа Кент Гринфилд.