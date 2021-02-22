Польша ужесточила антиковидные требования для въезда в страну

Польша намерена усилить ограничения на границе и впускать в страну только тех, кто сдал отрицательный тест на коронавирус.

Об этом заявил министр здравоохранения страны Адам Недзельский, передает РБК со ссылкой на Wiadomości.

«Границы будут открыты для лиц, которые смогут предъявить отрицательный результат теста», — сказал Недзельский.

Министр добавил, что такие меры уже применяют в отношении тех, кто прибывает в Польщу на общественном транспорте: автобусах, поездах и т.д. Теперь же такая мера будет введена и для тех, кто приезжает на личном транспорте.

С конца декабря прошлого года Польша ввела обязательный 10-дневный карантин для тех, кто въезжает в страну на автобусах, поездах или прилетает на самолетах. Но с января в стране решили ослабить эти ограничения. Для того, чтобы не проходить карантин достаточно показать отрицательные результаты теста на COVID-19.