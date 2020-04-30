Последнее обновление: 30.04.2020 10:30

Польша оставит границу закрытой до 13 мая

Власти Польши продлили ограничения по пересечению государственной границы для иностранцев до 13 мая, сообщил Госпогранкомитет Беларуси.

«В Польше было принято решение о продления ограничений по пересечению государственной границы для иностранцев до 13 мая», - говорится в сообщении ведомства.

Вместе с тем, в Польшу могут въехать иностранцы, которые являются супругами или детьми граждан Польши, или находятся под их опекой, иностранные граждане с картой поляка, также иностранцы, имеющие право постоянного или временного пребывания на территории Польши, дипломаты и члены их семей.

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