Польша оставит границу закрытой до 13 мая

Власти Польши продлили ограничения по пересечению государственной границы для иностранцев до 13 мая, сообщил Госпогранкомитет Беларуси.

«В Польше было принято решение о продления ограничений по пересечению государственной границы для иностранцев до 13 мая», - говорится в сообщении ведомства.

Вместе с тем, в Польшу могут въехать иностранцы, которые являются супругами или детьми граждан Польши, или находятся под их опекой, иностранные граждане с картой поляка, также иностранцы, имеющие право постоянного или временного пребывания на территории Польши, дипломаты и члены их семей.